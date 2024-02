In vier Städten der Region Donezk wird die Wasserversorgung unterbrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 26. Februar wird die Wasserversorgung in Kramatorsk, Slowjansk, Druzhkivka und Konstantinivka vorübergehend um ein Viertel reduziert. Der Grund dafür ist die Beschädigung einer der wichtigsten Wasserleitungen durch russischen Beschuss. Die Wiederherstellungsarbeiten werden etwa eine Woche lang andauern. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadim Filashkin, mit.

Ihm zufolge wurde eine der Hauptwasserleitungen durch den feindlichen Beschuss stark beschädigt und weist große Wasserverluste auf.

„Spezialisten müssen die Probleme an mindestens 12 Stellen beheben, so dass diese Wasserleitung heute ab 11 Uhr stillgelegt wird“, hieß es in der Erklärung.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung fügte hinzu, dass eine andere Wasserleitung weiterhin in Betrieb ist und die Wasserversorgung auf einem hohen Niveau aufrechterhalten kann, aber nicht mit voller Kapazität.