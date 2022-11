Vier Unterstützer des "russischen Friedens" wurden in der Region Poltawa enttarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Strafverfolgungsbehörden haben vier Einwohner der Region Poltawa identifiziert, die eine russische Aggression gegen die Ukraine leugnen. Die Unterstützer des „russischen Friedens“ seien für verdächtig erklärt worden, teilte die regionale Abteilung des ukrainischen Sicherheitsdienstes am Freitag, 25. November, mit.

„Eine der beteiligten Personen verbreitete im sozialen Netzwerk Odnoklassniki, das in der Ukraine verboten ist, Nachrichten über die Bombardierung und den Beschuss des Theaters in Mariupol durch das ukrainische Militär und die Geiselnahme von Zivilisten“, heißt es in dem Bericht.

Ein weiterer Verdächtiger veröffentlichte Propagandaschriften und bezeichnete die ukrainischen Verteidigungskräfte als „Straftruppen“ und beschuldigte sie der Verbrechen gegen die Bewohner des Donbass.

Der dritte Verdächtige erkannte die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine als legitim an und rief dazu auf, „gefangene Nazis, die nicht erschossen werden, zum Wiederaufbau des Donbass zu schicken und ihnen Unterricht in Russisch und Antifaschismus zu erteilen.

Der vierte Verdächtige verbreitete über einen der Boten anti-ukrainische Inhalte an seine Bekannten. Der Mann verbreitete feindselige Erzählungen religiöser Art und bezeichnete die Morde an Ukrainern als „Reinigung Russlands vom Teufel“.

Alle Personen wurden über den Verdacht der Rechtfertigung, des Eingeständnisses der Legitimität, der Leugnung der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine und der Verherrlichung ihrer Teilnehmer informiert (Teil 2 des Artikels 436-2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine). Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das Verfahren gegen einen der Angeklagten wurde bereits an das Gericht weitergeleitet.