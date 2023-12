In den Vorkarpaten haben sich die Warteschlangen von Lastwagen an der Grenze verringert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Transkarpatien haben sich die Warteschlangen von Lastwagen an der Grenze innerhalb der Region verringert. Dies berichtete eine Vertreterin des transkarpatischen Zolls Victoria Sengetovska, berichtet Ukrinform.

Ihr zufolge haben sich die Warteschlangen von Lastwagen vor den Grenzkontrollstellen in der Region Transkarpatien am Kontrollpunkt Tisa (Grenze zu Ungarn – Anm. d. Red.) und am Kontrollpunkt Uschhorod (Grenze zur Slowakei – Anm. d. Red.) verringert.

Am Montagmorgen, den 4. Dezember, warten 780 Lastwagen auf die Einreise in die Ukraine von der ungarischen Seite und 700 von der slowakischen Seite.

Nach Angaben von Sengetovskaya hat sich die Warteschlange für die Einreise in die Ukraine von rumänischer Seite am Kontrollpunkt Dyakovo ebenfalls leicht erhöht. Am Sonntag, den 3. Dezember, waren es noch 250 und am Samstag nur 150 Lastwagen in der Warteschlange.

Der transkarpatische Zoll hat im Laufe des vergangenen Tages fast 700 Lastwagen zur Einreise in die Ukraine abgefertigt: 398 am Kontrollpunkt Tisa, 172 Lastwagen am Kontrollpunkt Uschhorod und 123 Lastwagen am Kontrollpunkt Diakovo.

Zuvor hatte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine vor Verkehrskomplikationen vor dem Kontrollpunkt Uschhorod gewarnt.