Vormarsch der Streitkräfte der Ukraine bei Kursk: SOCIAL | DIGEST

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte sind in der Region Kursk bis zu 30 km landeinwärts von der russischen Grenze vorgerückt. Suspilne berichtet über den Durchbruch der Streitkräfte der Ukraine

Ein Soldat einer der an der Operation in der Region Kursk beteiligten Einheiten teilte Suspilne mit, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte bis zu 30 km landeinwärts von der Grenze zu Russland vorgerückt sind.

Suspilne fand auch heraus, dass das Video des 225. Bataillons, das die russische Flagge in Daryino einholt, in den ersten Tagen der Operation gefilmt wurde. In der Zwischenzeit berichtet Chef Syrskyj, dass er etwa tausend Quadratkilometer russischen Territoriums kontrolliert.

Lesen Sie alles, was Sie über die Operation der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk wissen müssen, in der Zusammenfassung von Nesenytsia. Außerdem im Video: Erklärungen des nicht anerkannten Präsidenten von Weißrussland, Lukaschenko, und die Folgen des Brandes im Atomkraftwerk Saporischschja.