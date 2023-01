Ein während des Beschusses verwundeter Mann starb in Nikopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 5. Januar wurde Nikopol erneut von feindlichem Beschuss heimgesucht. Ein 64-jähriger Mann, der am Vortag schwer verwundet worden war, starb im Krankenhaus in der Stadt, sagte Walentyn Resnitschenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk.

Er präzisierte, dass die Russen Nikopol dreimal mit Feuer aus Grad und schwerer Artillerie eingedeckt hätten, mindestens 30 Granaten seien auf die Stadt abgefeuert worden.

„Mehrere Häuser und Nebengebäude, soziale Infrastruktur und Stromleitungen wurden beschädigt. Menschen wurden bei den Angriffen nicht verletzt“, betonte der Leiter der regionalen Militärverwaltung…