Während des Tages führte der Feind keine aktiven Offensiven durch - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte stehen den russischen Angreifern weiterhin erfolgreich gegenüber. Der Zustand, die Lage und die Art der Maßnahmen der Streitkräfte der Ukraine haben sich nicht wesentlich geändert. Dies geht aus der täglichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

„Im Laufe des Tages führte der Feind keine aktiven Offensivaktionen durch, sondern konzentrierte sich darauf, die aktuellen Verluste auszugleichen, Söldner aus anderen Ländern zu rekrutieren und problematische Fragen der logistischen Unterstützung für die auf ukrainischem Gebiet operierenden Besatzungstruppen zu klären. Es gab wiederholt Informationen über die Organisation von Ausbildungszentren für Söldner im russischen Smolensk und in den weißrussischen Städten Gomel und Bobruisk“, heißt es in dem Bericht.

In Richtung Wolhynien unterhält der Feind eine Gruppierung zur Bewachung der ukrainisch-weißrussischen Staatsgrenze. Die Wahrscheinlichkeit von Provokationen mit dem Ziel, das belarussische Militär in die Besatzungstruppen hineinzuziehen, ist nach wie vor hoch.

In Richtung Polesie versuchte der Feind, die Verteidigungslinie der ukrainischen Truppen in Richtung Guta-Mezhigorsk und Lyutezh zu durchbrechen. Der Versuch war erfolglos.

In Richtung Sewersk versuchen die Russen, ihre Verbände zu verstärken und logistische Unterstützung zu organisieren, um eine Offensive gegen Tschernihiw zu starten.

In Richtung Slobozhansky gibt der Feind nicht auf, Sumy und Charkiw einzukreisen.

In den Richtungen Donezk und Tawritschesk bei Lyssytschansk erlitten die Besatzer Verluste und zogen sich zurück. In der Nähe von Rubizhne versucht der Feind, sich am westlichen Rand der Stadt zu verschanzen.

Unterstützt von Flugzeugen und Artillerie stürmt das russische Militär die westlichen und östlichen Stadtteile von Mariupol.

In Richtung Süd-Busch versucht der Feind, bereits eroberte Stellungen zu halten.

„Die Besatzungstruppen führen weiterhin Raketen- und Luftangriffe auf zivile Objekte, Zivilisten und kritische Infrastruktureinrichtungen durch und verstoßen damit gegen die Normen des humanitären Völkerrechts“, heißt es in dem Bericht.

Der Generalstab betonte, dass der moralische und psychologische Zustand des Gegners weiterhin niedrig ist.

Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte seien deutlich geringer als die der Russischen Föderation, so Zaluzhnyy.