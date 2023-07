Ein Wärmekraftwerk ist an das ukrainische Energiesystem angeschlossen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine führt derzeit eine Reparaturkampagne an Erzeugungsanlagen durch. Ein Block eines Wärmekraftwerks wurde an das Energiesystem angeschlossen, teilte das Energieministerium am Dienstag, 11. Juli, mit.

„Die Reparatur der Netzinfrastruktur des Wärmekraftwerks wurde abgeschlossen, so dass ein Wärmekraftwerksblock mit einer Leistung von 240 MW an das Stromnetz angeschlossen werden konnte. Die Reparaturkampagne an den Erzeugungsanlagen – Wärme-, Wasser- und Kernkraftwerke – geht weiter“, heißt es in dem Bericht.

Es wird festgestellt, dass die von den Kraftwerken erzeugte Elektrizität ausreicht, um den Bedarf der Verbraucher zu decken. Es besteht kein Defizit.

Gleichzeitig sind einige Verbraucher in den Regionen Kirowohrad, Sumy, Kiew, Tscherkassy und Tschernihiw aufgrund des schlechten Wetters und der dadurch verursachten technischen Störungen ohne Licht. Insgesamt sind 34 Siedlungen stromlos, die meisten davon in der Region Sumy.

In der Nacht haben die Russen einen weiteren Angriff auf das ukrainische Hoheitsgebiet durchgeführt. Durch herabfallende Trümmer einer Drohne in der Region Kiew wurden Schäden an Stromleitungen festgestellt, 102 Verbraucher waren stromlos. Die Wiederherstellungsarbeiten sind im Gange.

Aufgrund von erneutem Beschuss wurden acht Siedlungen in der Region Donezk stromlos. Einige Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Cherson, Sumy, Charkiw und Tschernihiw sind ebenfalls ohne Strom. In Cherson sind 12,9 Tausend Verbraucher weiterhin ohne Licht.

Die Reparaturteams der Energietechniker arbeiten dort, wo es die Sicherheitslage erlaubt.

Gestern wurde bekannt, dass ein Block des Kernkraftwerks abgeschaltet wurde. Die Stromingenieure sagen noch keine Abschaltungen voraus, weisen aber auf die Notwendigkeit hin, den Stromverbrauch in den Abendstunden zu reduzieren.