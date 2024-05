In Warschau haben unbekannte Angreifer versucht, eine Synagoge in Brand zu setzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Warschau haben unbekannte Angreifer versucht, die älteste Nożyk-Synagoge der Stadt mit Molotowcocktails in Brand zu setzen. Dies wurde von der polnischen Polizei und dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski berichtet, schreibt PAP.

Sikorski sagte, dass jemand versucht, den Polen die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des EU-Beitritts Polens zu verderben, indem er die Warschauer Synagoge in Brand setzt.

„Es wurde niemand verletzt, Gott hatte Erbarmen. Aber jemand versucht, den Jahrestag unseres Beitritts zur EU zu stören! Vielleicht sind es dieselben, die in Paris Davidsterne gemalt haben?“ – schrieb Sikorski.

Auch die US-Botschaft in Polen verurteilte den Anschlag auf die Nożyk-Synagoge in Warschau scharf.

„Wir bekunden unsere Solidarität mit den Mitgliedern der Synagoge und allen jüdischen Gemeinden in Polen. Wir unterstützen alle, die gegen Antisemitismus kämpfen“, so die US-Botschaft in Polen in einer Erklärung.