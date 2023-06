Das Wasser in der Region Cherson ist um weitere 32 cm zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Nacht ist das Wasser in der Region Cherson um weitere 32 cm zurückgegangen, aber 28 Siedlungen bleiben überflutet. Dies meldete die örtliche regionale Militärverwaltung am Mittwoch, den 14. Juni.

Seit heute Morgen liegt der durchschnittliche Wasserstand in der Region bei 2,13 Metern. Das sind 32 cm weniger als am Dienstagabend. Gleichzeitig bleibt die Dynamik des Wasserrückgangs erhalten.

Gleichzeitig bleiben 28 geräumte Siedlungen überflutet. In den Dörfern Zavet, Bobrovy Kut und Burgunka hat sich das Wasser vollständig zurückgezogen.

Insgesamt stehen noch 3103 Häuser unter Wasser. Im Laufe des letzten Tages ist das Wasser aus etwa einem halben Tausend Häusern zurückgegangen.