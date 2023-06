Wasserkraftwerk gesprengt: Verluste bei der Landgewinnung übersteigen 150 Mrd. Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verluste der staatlichen Landgewinnungssysteme und Kanäle infolge der Unterspülung des Wasserkraftwerks Kachowka haben 150-160 Mrd. Hrywnja erreicht. Die genauen Zahlen werden erst nach der Räumung der Gebiete feststehen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Montag, 12. Juni, mit.

Das Ministerium geht davon aus, dass die Rekultivierungssysteme von den Russen zerstört oder demontiert werden, nachdem das Wasserkraftwerk Kakhovska unterminiert wurde.

„Ohne die Wiederherstellung der Wasserversorgung kann in naher Zukunft nicht von einer Bewässerungslandwirtschaft im Süden der Ukraine gesprochen werden“, heißt es in dem Bericht.

Das Ministerium für Agrarpolitik erinnerte daran, dass der Stausee von Kachowka die Quelle für die Bewässerung von 94 % der Anlagen in der Region Cherson, 74 % in der Region Saporischschja und 30 % in der Region Dnipropetrowsk ist.

Der Stausee Kachowka war die Quelle für die Wiederbelebung von 584 Tausend ha Land, das mit Wasser für die Bewässerung versorgt wurde. Der Hauptkanal von Kachowka versorgte 326 Tausend Hektar, Severo-Krymsky 39,7 Tausend Hektar landwirtschaftlicher Flächen.

Darüber hinaus verfügten eine Reihe von Systemen in den Regionen Saporischschja, Cherson und Dnipropetrowsk über eine separate Wasserentnahme aus dem Kachowka-Reservoir für eine Bewässerungsfläche von insgesamt 218.300 ha.

Zuvor war bekannt geworden, dass im Süden der Ukraine 350 Pumpstationen und Rekultivierungskanäle mit einer Gesamtlänge von über 1.100 km ohne Bewässerungsquelle geblieben waren. Die Rohre der Wasserentnahmestellen befinden sich nicht mehr im Wasser, sondern „hängen“ in der Luft.