Das Weiße Haus bittet den Kongress um 37,7 Milliarden Dollar für die Ukraine - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Weiße Haus hat am Dienstag, den 15. November, den Kongress gebeten, 37,7 Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe für die Ukraine zur Bekämpfung der russischen Aggression zu bewilligen. Dies berichtet The Hill unter Berufung auf einen Kommentar eines Beamten der Biden-Administration.

Die Präsidialadministration bittet den Kongress um die Genehmigung von 21,7 Mrd. USD an Verteidigungshilfe für die Versorgung der Ukraine mit militärischer Ausrüstung. Außerdem bittet sie um 14,5 Milliarden Dollar an direkter Budgethilfe für die Ukraine, so die Medien.

Darüber hinaus werden 626 Millionen Dollar für die nukleare Sicherheit der Ukraine und die Modernisierung der strategischen Erdölreserve bereitgestellt, um die Energiekosten im Land zu senken und einen stabilen Zugang zu Energieressourcen zu gewährleisten. Weitere 900 Millionen Dollar sind für die Gesundheitsversorgung und Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung vorgesehen.

Mit den neuen Mitteln soll sichergestellt werden, dass die Ukraine „über die Mittel, Waffen und Unterstützung verfügt, die sie braucht, um sich zu verteidigen“, so ein Sprecher des Weißen Hauses.