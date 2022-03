Weißrussische Truppen nähern sich der Grenze - Innenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Belarussische Truppen nähern sich der Grenze und werden versuchen, sie zu überschreiten. Dies erklärte Vadym Denysenko, Berater des Chefs des Innenministeriums, in einem TV-Marathon.

Ihm zufolge haben belarussische Diplomaten das Hoheitsgebiet der Ukraine bereits verlassen, was ein alarmierendes Signal ist.

„Ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass Weißrussland in einen militärischen Konflikt verwickelt wird, jetzt auf 60 zu 40 schätzen. Vor einer Woche waren es noch 40 bis 60, aber ich glaube immer noch, dass Lukaschenko alles in seiner Macht stehende tun wird, um die belarussische Armee nicht in einen direkten Kampf zu verwickeln. Seine Armee ist relativ klein, die gesamte belarussische Armee umfasst etwa 40 000 Mann. Es handelt sich dabei um die gesamte Armee, also auch um Armeen, Krankenhäuser und so weiter“, sagte Denisenko.

Der Berater sagte auch, dass die Streitkräfte im Westen des Landes auf einen Einmarsch der belarussischen Armee vorbereitet sind.

„Aber für uns ist es definitiv nicht notwendig“, schloss er.