Weitere 47 ukrainische Staatsbürger wurden aus dem Gazastreifen evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag, den 12. März, wurden weitere 47 ukrainische Bürger aus dem Gazastreifen evakuiert. Dies teilte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums mit.

„Am 12. März kamen die Ukrainer mit einem Flug aus Hurghada in Moldawien an, von wo aus sie auf dem Landweg nach Odessa weitergereist sind“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mission von Vertretern der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes und diplomatischem Personal der ukrainischen Botschaften in Israel und Ägypten durchgeführt wurde.

Insgesamt wurden in den drei Phasen der Mission (November und Dezember 2023, März 2024, Anm. d. Red.) 363 ukrainische Bürger aus dem Gazastreifen evakuiert: 141 Kinder, 135 Frauen und 87 Männer.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 7. und 8. März 59 ukrainische Bürger aus dem Gazastreifen evakuiert wurden.