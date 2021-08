Weiterer Bergmann stirbt nach Explosion in Bergwerk in der Region Donezk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein bei einer Explosion am 31. Juli verletzter Bergarbeiter ist in einem städtischen Krankenhaus in Kramatorsk (Region Donezk) gestorben. Dies berichtete am Dienstag, den 3. August, der Vorsitzende der Unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft, der vaterländische Abgeordnete Mykhaylo Volynets.

„Ein weiterer Bergmann, der bei der Explosion im Bergwerk Pokrovske verletzt wurde, starb in der Verbrennungsstation des städtischen Krankenhauses in Kramatorsk. Dies ist der zweite Todesfall infolge der Tragödie im Bergwerk Pokrovske“, sagte Volynets.

Weitere acht Bergleute, die bei der Explosion verletzt wurden, befinden sich in Krankenhäusern in Kramatorsk und Pokrovsk.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es am 31. Juli gegen 5 Uhr morgens eine Explosion in einem Bergwerk im Dorf Udachne, Bezirk Pokrovskyy, Region Donezk, gab. In das Krankenhaus wurden 10 Bergleute eingeliefert, von denen vier Angestellte der Bergwerksleitung und sechs Angestellte eines Bauunternehmens waren. Die Opfer erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades.

Es wurde eine Kommission zur Untersuchung der Unfallursache eingesetzt. Das Unternehmen sagt, es unterstütze die Familien der Opfer.

Das Bergwerk Pokrovskoye (früher Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya No.1) ist der größte Kokskohleproduzent der Ukraine.