Ein weiterer estnischer Freiwilliger ist in der Ukraine getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 21. Juni wurde Martin Jager, ein Freiwilliger aus Estland, an der Front in der Ukraine getötet. Dies ist der dritte estnische Soldat, der seit dem Beginn der russischen Invasion an der Front getötet wurde.

Dies berichtet die estnische Zeitung Postimees.

Es wird darauf hingewiesen, dass Jager in einem Gefecht in der Nähe des Dorfes Raygorodka an der Grenze zwischen den Regionen Charkiw und Luhansk in Richtung Kupjansk-Svatove getötet wurde. Der Soldat kämpfte auf der Seite der Streitkräfte der Ukraine als Teil der 3.

Nach Angaben von Postimees kämpfte Yager ein Jahr lang in der Ukraine. Zuvor, im Jahr 2013, nahm er als Teil einer Einheit der estnischen Verteidigungskräfte an einem Einsatz in Afghanistan teil.

Im Oktober 2023 wurde der estnische Freiwillige Tanel Krieggul, Rufname „Stinger“, bei einem russischen Drohnenangriff in der Nähe von Lyman in der Region Donezk getötet.

Im März 2023 wurde außerdem bekannt, dass ein ehemaliger Offizier der estnischen Verteidigungskräfte, Ivo Jurak, in der Ukraine durch russischen Artilleriebeschuss bei Bachmut in der Region Donezk ums Leben kam.