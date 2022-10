Ein weiteres Land hat seine Bürger aufgerufen, die Ukraine dringend zu verlassen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ägyptische Botschaft in Kiew hat ihre Bürger aufgerufen, die Ukraine „so schnell wie möglich“ zu verlassen. Dies berichtet die Zeitung Egypt Today.

Wie die Medien berichten, rief die Botschaft die Mitglieder der ägyptischen Gemeinschaft auf, die Ukraine über die verfügbaren Landwege in die Nachbarländer zu verlassen. Den Bürgern wird geraten, „bei der Ausreise so vorsichtig wie möglich zu sein und sich nicht in oder in der Nähe von gefährlichen Gebieten aufzuhalten“.

Allen, die sich für einen Aufenthalt in der Ukraine entscheiden, wird empfohlen, ihre Angaben bei der Botschaft zu überprüfen. Auf diese Weise können sie Informationen über die Entwicklungen in der Ukraine erhalten.

Die Medien berichteten auch, dass Serbien seine Botschaft in der Ukraine aus Sicherheitsgründen schließt…