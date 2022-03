Die weltgrößte Reederei Maersk stellt ihre Geschäftstätigkeit in Russland ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die dänische A.P. Moeller-Maersk A/S stellt ihre Tätigkeit in Russland ein und verkauft ihre Vermögenswerte. Das Unternehmen gab seine Entscheidung in einem Schreiben an die Kunden vom 21. März bekannt.

„Wenn sich Ihre Sendung bereits auf dem Transportweg befindet, werden wir unser Bestes tun, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen und die Sendung an ihren Bestimmungsort zu liefern. Gleichzeitig nimmt Maersk ab sofort keine neuen Buchungen mehr für alle seine Dienste an – einschließlich der Seeverkehrs-, transkontinentalen Bahn- und Luftverkehrsdienste von und nach Russland“, – so die Reederei.

Als Grund für diese Maßnahmen nannte sie den „anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine“ sowie die antirussischen Sanktionen.

„Die Einhaltung von Vorschriften und restriktiven Maßnahmen, die von ausländischen Regierungen gegen Russland verhängt wurden, sowie die zu erwartenden wirtschaftlichen Turbulenzen in der Wirtschaft des Landes erlauben es uns nicht, unsere Aktivitäten in Russland fortzusetzen“, so das Unternehmen in einem Schreiben.

Maersk ist die Schifffahrtssparte der dänischen A.P. Moeller-Maersk A/S, einem weltweit führenden Unternehmen der Containerschifffahrt und des Hafenmanagements. Die Gruppe besitzt weltweit mehr als 70 Containerterminals und ihre Flotte besteht aus 786 Schiffen. Die Büros von Maersk in Russland befinden sich in St. Petersburg, Novorossiysk, Kaliningrad und Wladiwostok.

