Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen ist um ein Drittel gestiegen

Die Verkäufe in China stiegen im September um 47,9 Prozent, während in Europa die Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 4,2 Prozent stiegen.

Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos und Hybriden stiegen im September um 30,5 Prozent. China übertraf sein Rekordhoch vom August und Europa setzte sein Wachstum fort. Dies meldete Rho Motion am Dienstag, den 15. Oktober.

Der Absatz von Elektrofahrzeugen – sowohl vollelektrische (BEV) als auch Hybridfahrzeuge (PHEV) – erreichte im September 2024 weltweit 1,7 Millionen.

In China stiegen die Verkäufe im vergangenen Monat um 47,9 Prozent auf 1,12 Millionen Fahrzeuge, während sie in den USA und Kanada um 4,3 Prozent auf 150.000 stiegen. In Europa stiegen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 4,2 Prozent auf 300.000 Einheiten.

Es wird erwartet, dass der Absatz von Elektroautos in Europa im Jahr 2025 3,78 Millionen Einheiten und im Jahr 2030 9,78 Millionen Einheiten erreichen wird.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die ukrainische Autoflotte im September mit 4.289 batteriebetriebenen Fahrzeugen aufgefüllt wurde. Im Vergleich zum September 2023 ist die Nachfrage nach Elektroautos um 0,2% gesunken.

Zuvor hatte Tesla die Preise für viele Elektroauto-Modelle in den USA, China und anderen Ländern gesenkt.