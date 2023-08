Am Wochenende starben in der Ukraine 28 Menschen in Gewässern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Wochenende vom 5.-6. August starben in der Ukraine 28 Menschen in Gewässern. Vier von ihnen sind Kinder. Dies ist in der staatlichen Dienst für Notfallsituationen berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass seit Beginn dieses Jahres insgesamt 675 Menschen in Gewässern gestorben sind, darunter 67 Kinder.

Der staatliche Notdienst stellt fest, dass die Menschen oft völlig ungeeignete und unbekannte Gewässer, Seen und künstliche Teiche zum Schwimmen wählen.

Zu den häufigsten Ursachen für Tragödien gehören das Schwimmen unter Alkoholeinfluss und der unerlaubte Aufenthalt von Kindern im Wasser.