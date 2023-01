Für das Wochenende wird ein Kälteeinbruch vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ungewöhnlich warme Wetter in der Ukraine wird noch einige Tage anhalten, und zum Wochenende hin wird es merklich kälter werden. Das sagt die Meteorologin Natalia Didenko.

„Die Lufttemperatur wird heute und morgen tagsüber die geöffneten Fenster mit berauschender Frühlingsluft erfreuen, angenehme Eindrücke der Solidarität auch mit den Ukrainern. Wenn Sie die Wärme draußen und drinnen genießen, sollten Sie diese Wärme nutzen, um möglichst viel Heizenergie zu sparen. Denn der Winter ist immer noch im Gange und natürlich wird es Kälteeinbrüche geben“, sagt Didenko.

Der Meteorologe schreibt, dass am 3. Januar die Temperatur tagsüber in der Ukraine bei +7 +12 Grad, im Südwesten und im Süden bei +9 +14 Grad liegen wird, und kältere Luftmassen beginnen, vom 4. bis 6. Januar in die Ukraine einzudringen.

„Der frostige Höhepunkt wird am 7. bis 9. Januar sein, wenn die Nacht (Nacht!) Lufttemperatur im Osten und Norden auf -10-15 Grad fallen kann. Und ab dem 10. Januar wird in der Ukraine wieder mit einer Erwärmung gerechnet. So für jetzt freuen wir uns in der Wärme, sparen Sie den Strom so viel wie möglich, nehmen Sie mehr Spaziergänge im Freien – es ist notwendig für Sofas, Arbeitsstühle, Finishing Weihnachtssalate, und vor allem die Psyche nach der Nacht Alarme, um ein wenig Ruhe“ – schrieb Didenko auf seiner FB-Seite …