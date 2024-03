Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Gericht hat eine 80-jährige Separatistin aus Winnyzja in Abwesenheit zu vier Jahren Haft und der Beschlagnahmung ihres gesamten Eigentums verurteilt. Der Rentnerin, die früher Physiklehrerin war, wurde ihre Wohnung beschlagnahmt. TSN berichtet, dass dies der erste Fall in der Ukraine ist, in dem Wohnungen von Personen beschlagnahmt werden, die wegen Unterstützung der russischen Aggression verurteilt wurden.

Es wird berichtet, dass Alla Stadnitskaya aus Winnyzja auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie ihre Kinder in Russland besucht hat und nicht nach Hause zurückgekehrt ist.

Die Ermittlungen ergaben, dass Stadnizkaja über das russische soziale Netzwerk Odnoklassniki Putin aufforderte, zu kommen und die „Bandera Ukraine“ zu retten und die Eroberungspolitik der Russischen Föderation rechtfertigte.

Auf Empfehlung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Winnyzja wurde die Separatistin in Abwesenheit zu vier Jahren Gefängnis und der Beschlagnahmung ihres gesamten Vermögens verurteilt. Die Einwohner von Winnizja schlagen vor, die beschlagnahmte Wohnung einigen wohnungsbedürftigen Veteranen zur Verfügung zu stellen.