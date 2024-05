In Wolhynien wurde eine Fabrik zur Herstellung von gefälschtem Spitzenalkohol aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zu den beschlagnahmten Waren gehörten gefälschter Cognac, Whiskey, Tequila, Tinkturen, Rum und Wodka von mehr als 50 weltbekannten Marken.

In Torchin in der Region Wolhynien wurde eine illegale Produktion von verbrauchsteuerpflichtigen Waren aufgedeckt. Eine Gruppe von Personen, die die Arbeit der Fabrik für die Herstellung von Likör- und Wodkaprodukten berühmter Weltmarken organisiert und ausgestattet hat, wurde ermittelt. Darüber berichtet am 13. Mai das BEB.

Es wird festgestellt, dass die illegal hergestellten Produkte in einem Telegramkanal beworben wurden. Außerdem wurden sie per Lieferservice an Kunden in allen Regionen der Ukraine verschickt.

Bei Durchsuchungen auf dem Gebiet der illegalen Produktion wurden abgepackte Produkte von mehr als 15 Tausend Litern, 5,5 Tonnen Alkohol und 1 Tonne fertige Flüssigkeit für die Abfüllung usw. beschlagnahmt.

Unter den beschlagnahmten Produkten waren gefälschter Cognac, Whiskey, Tequila, Tinkturen, Rum und Wodka von mehr als 50 weltbekannten Marken.

Bei der Durchsuchung wurde auch die Ausrüstung für die Herstellung und Abfüllung von Spirituosen demontiert. Der ungefähre Wert der beschlagnahmten Waren beträgt etwa 5 Millionen Hrywnja.

Der gesamte Kreis der an der Straftat beteiligten Personen wird derzeit ermittelt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Region Winnyzja eine groß angelegte Produktion von gefälschtem Alkohol aufgedeckt wurde.