Es wurde bekannt, wie viele FPV-Drohnen die Ukraine produziert

Im Dezember produziert die Ukraine bereits mehr als 50.000 FPV-Drohnen pro Monat. Dies berichtete der Minister für strategische Industrien Alexander Kamyshyn am Mittwoch, den 20. Dezember, auf Telegram.

„Gestern auf der letzten Pressekonferenz hat der Präsident versprochen, dass die Ukraine im nächsten Jahr eine Million Drohnen produzieren wird. Und dabei geht es nur um FPV-Drohnen. Bereits im Dezember produzieren wir mehr als 50 Tausend FPV-Drohnen. Zusätzlich zu den FPV-Drohnen sind wir bereits jetzt in der Lage, im nächsten Jahr mehr als 10 Tausend Angriffsdrohnen mittlerer Reichweite (Hunderte von Kilometern) und mehr als 1000 Drohnen mit einer Reichweite von über 1000 km zu produzieren“, schrieb Kamyshyn.

Er betonte, dass alle Produktionsanlagen bereit sind und die Auftragsvergabe für 2024 bereits begonnen hat.

Am Vortag hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz erklärt, dass die Ukraine im nächsten Jahr eine Million Drohnen in Produktion nehmen wird. Gleichzeitig zeigte er sich verärgert über die Verzögerungen bei der Lieferung von Tausenden von Drohnen an die Frontlinie.