Die Züge aus Kiew und in Richtung Westen verkehren weiterhin

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Züge von und nach Kiew sowie die Züge in Richtung Westen verkehren planmäßig. Dies berichtet die Ukrsalisnyzja.

„Die Züge in Richtung Osten fahren weiterhin mit einer sicheren Geschwindigkeit, wobei es aus Sicherheitsgründen zu Verlangsamungen und Stopps an Bahnhöfen mit Schutzräumen kommen kann“, heißt es in der Erklärung.

Die Passagiere werden gebeten, die offiziellen Mitteilungen auf dem Telegrammkanal von Ukrsalisnyzja zu verfolgen, sich an den Bahnhöfen einzufinden und 30 Minuten vor der planmäßigen Abfahrt zum Einsteigen zu erscheinen…