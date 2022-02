Die Zahl der COVID-Aufnahmen hat sich in der Ukraine verdoppelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden wurden in der Ukraine mehr als 38.000 neue Fälle von Coronavirus-Erkrankungen gemeldet und damit die Zahl des Vortages übertroffen. Bis zu 4,4 Tausend Coronavirus-Patienten wurden in Krankenhäuser eingeliefert, doppelt so viele wie am Vortag. Dies teilte der Pressedienst des Gesundheitsministeriums am Mittwoch, 9. Februar, mit.

„Am 8. Februar gab es in der Ukraine 38.257 neue bestätigte Fälle der Coronavirus-Erkrankung COVID-19“, heißt es in dem Bericht.

Auch in den letzten 24 Stunden:

hospitalisiert – 4.385 Personen;

tödliche Fälle – 240;

wiederhergestellt – 17.063 Personen.

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine:

4.380.047 Menschen erkrankten;

3.713.348 Menschen erholten sich;

Todesfälle – 101887;

durchgeführte PCR -Tests – 18.758.148.

Es wird festgestellt, dass von denjenigen, die in den letzten 24 Stunden erkrankt sind: Kinder – 3 308, medizinisches Personal – 1 076.

