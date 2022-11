Die Zahl der vom Krieg betroffenen Kinder hat in der Ukraine zugenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach Angaben von Jugendstaatsanwälten wurden 440 Kinder getötet und mehr als 851 weitere verletzt, als Folge der bewaffneten russischen Aggression in der Ukraine. Dies berichtet die Generalstaatsanwaltschaft am 27. November.

Seit dem Morgen des 27. November sind in der Ukraine mehr als 1.291 Kinder von der bewaffneten Aggression Russlands betroffen. Offiziellen Angaben zufolge wurden 440 Kinder getötet und mehr als 851 verletzt.

Die Staatsanwaltschaft weist jedoch darauf hin, dass diese Zahlen nicht endgültig sind, da an Orten aktiver Feindseligkeiten in den vorübergehend besetzten und befreiten Gebieten an ihrer Ermittlung gearbeitet wird.

Die meisten Kinder wurden in der Region Donezk – 424, in der Region Charkiw – 266, in der Region Kiew – 117, in der Region Mykolajiw – 77, in der Region Saporischschja – 76, in der Region Cherson – 70, in der Region Tschernihiw – 68, in der Region Luhansk – 64, in der Region Dnipropetrowsk – 33 verletzt.

Ein 17-jähriger Junge wurde am 26. November durch die feindlichen Raketenangriffe in Dnipro verletzt. Ebenfalls am 26. November wurde ein 10-jähriger Junge durch den Beschuss der Besatzungstruppen des Dorfes Tschernobaiwka in der Region Cherson verletzt.

Durch die Bombardierung und den Beschuss durch die russischen Streitkräfte wurden 2.719 Bildungseinrichtungen beschädigt, von denen 332 vollständig zerstört wurden…