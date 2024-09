Die Zahl der Todesopfer in Charkiw ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben drei Orte getroffen: Den Sportpalast von Charkiw, ein Einkaufszentrum im Bezirk Saltowskij und in der Nähe des Hydroparks im Bezirk Kiew.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, meldete einen Anstieg der Zahl der Todesopfer infolge eines weiteren Beschusses der Stadt durch russische Truppen am 1. September. Er informierte darüber in einem Telegram am Sonntag, den 1. September.

So ist die Zahl der Opfer in Charkiw nach den geklärten Informationen auf 41 gestiegen, darunter fünf Kinder.

Gleichzeitig befinden sich zwei Erwachsene und zwei Kinder in einem ernsten Zustand.

Synjehubow präzisierte, dass die Angriffe drei Orte trafen: Den Sportpalast von Charkiw, ein Einkaufszentrum im Saltowskij Bezirk und in der Nähe des Hydroparks im Bezirk Kiew.