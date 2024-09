Die Zahl der Verletzten durch den Beschuss in der Region Charkiw ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben die Region Charkiw mit mehreren Raketenwerfern beschossen. Es ist bekannt, dass es Tote gibt.

Die Zahl der Opfer in Dergachy in der Region Charkiw hat sich auf 13 Menschen erhöht. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, am Sonntag, den 8. September, in Telegram mit.

Synjehubow gab an, dass die russischen Truppen die Stadt mit mehreren Raketenwerfern beschossen haben.

Mindestens acht Häuser wurden beschädigt.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen Dergachy in der Region Charkiw am Nachmittag des 8. August getroffen haben, es gab Brände. Infolge der Angriffe wurde ein Anwohner getötet. Die Behörden warnten die Einwohner vor der hohen Gefahr eines erneuten Beschusses.