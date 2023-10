Die Zahl der Verletzten infolge des Beschusses von Pokrowsk ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Verletzten durch den russischen Beschuss ist in Pokrowsk auf 23 gestiegen. Dies meldet der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk.

Ab 17:00 Uhr am 13. Oktober ist bekannt, dass durch den Einschlag von Zerstörungsmitteln ein Mann getötet wurde, weitere 23 Menschen wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Die Opfer mit Prellungen, Quetschungen, Frakturen und Schrapnellwunden wurden notärztlich versorgt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges ist im Gange. Die Staatsanwälte erfassen weiterhin die Folgen des Raketenangriffs.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am Morgen des 13. Oktober Pokrowsk beschossen haben. Nach vorläufigen Angaben griffen die Russen die Stadt mit zwei Raketen des Raketenabwehrsystems Iskander-M an. Eine der Raketen schlug im Gebäude der Sozialversicherung ein, in dem sich mehr als 50 Angestellte und Besucher aufhielten.