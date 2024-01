Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Söldner aus Malaysia, die von der Russischen Föderation für den Krieg gegen die Ukraine rekrutiert wurden, sind in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk gesichtet worden. Dies meldete das Zentrum für Nationalen Widerstand (Centre for National Resistance) am 24. Januar.

Es wird festgestellt, dass die ausländischen Söldner von einem Dolmetscher begleitet werden.

Auch ehemalige „Wagneriten“ sind dort aufgefallen. Derzeit befinden sich die Kämpfer auf dem Übungsplatz.

Das Zentrum des Nationalen Widerstands fügte hinzu, dass auch Kubaner, Nepalesen, Weißrussen, Serben und Vertreter anderer Länder, in denen die Ausübung des Söldnerwesens formell verboten ist, wiederholt in den russischen Streitkräften gesichtet wurden.