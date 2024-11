Der Zoll meldete Warteschlangen an einem Grenzübergang

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zollbeamte sagten, dass Probleme mit der Software zu einer Warteschlange von etwa 350 Lastwagen führten.

An einem der Kontrollpunkte an der Grenze zur Slowakei bildete sich aufgrund von Problemen mit der Software eine Schlange von Hunderten von Autos. Darüber berichtet der transkarpatische Zoll auf seiner Seite in Facebook.

„Ab 11:00 Uhr am 2. November funktioniert die Software des Zolldienstes der Slowakischen Republik am Kontrollpunkt Vyshne Nemetskoe nur noch teilweise“, so die Zöllner.

Nach Angaben der Zollbeamten nimmt die benachbarte Partei aus dem Zollgebiet der Ukraine nur Lastkraftwagen mit Exportgütern an, Importe werden nur in begrenzten Mengen abgefertigt.

„Dadurch hat sich in den letzten 24 Stunden eine Warteschlange von etwa 350 Lastwagen auf der slowakischen Seite gebildet. Wir bitten Spediteure, die sich für einen Grenzübertritt in dieser Richtung entscheiden, die oben genannten Informationen bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen“, so der staatliche Dienst in einer Erklärung.

Die slowakisch-ukrainische Grenze hat fünf Kontrollpunkte – zwei Straßen-, zwei Eisenbahn- und einen Fußgängerkontrollpunkt:

Uschhorod – Vyshne Nemetske; * Ublja – Maly Berezny; * Matevce – Uschhorod (Eisenbahn); * Tschop – Cierna nad Tissou (Eisenbahn); * Maly Selmenci – Velke Slemencie (Fußgänger, für Radfahrer).