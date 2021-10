Zusammenfassung 13:10: Schlechte Prognose und Balta-Absturz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wissenschaftler sagen starken Anstieg von COVID -19 in der Ukraine voraus

Die Zahl der neuen COVID-Fälle in der Ukraine könnte bis Ende Oktober 20.000 übersteigen. Die Prognose wurde von der Nationalen Akademie der Wissenschaften erstellt. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die dritte COVID-Welle in der Ukraine bereits die Zahlen der beiden vorangegangenen Wellen übertroffen hat und die Morbidität bei Kindern die höchste in der gesamten Pandemie ist, während die Intensität der Krankenhauseinweisungen sich dem absoluten Höchststand nähert.

Ukrainisches Kriegsschiff Balta im Schwarzen Meer havariert

Das Marineschiff Balta der ukrainischen Streitkräfte ist im Schwarzen Meer havariert. Infolge einer starken Verschlechterung der Wetterbedingungen kam es zu einer Notsituation, bei der das Schiff der nationalen Flotte beschädigt wurde.

WACC unterstützte den Abschluss des Rotterdam+ Falles

Die SACS-Untersuchungsrichterin schloss ihre Prüfung ab und wies die Beschwerden der Opfer und des Beschwerdeführers gegen die Anordnung der Sonderstaatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung ab, das Strafverfahren im Fall Rotterdam+ einzustellen.

Außenministerium bereitet Auslieferungsantrag für Poklonskaya vor

Das ukrainische Außenministerium arbeitet bereits an der Festnahme der wegen Hochverrats gesuchten Natalja Poklonskaja, die vom russischen Präsidenten zur Botschafterin im afrikanischen Inselstaat Kap Verde ernannt wurde. Der ehemalige Staatsanwalt der russischen Besatzungsverwaltung auf der Krim wird wegen Hochverrats gegen unseren Staat gesucht. Sie wird von der Ukraine, der EU, den USA, Kanada und Japan mit Sanktionen belegt.

VAKS verhaftet Janukowitschs Sohn in Abwesenheit im Fall Mezhyhirya

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den Sohn des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch, Olexander, in Abwesenheit im Fall des Wohnsitzes in Mezhyhirya verhaftet. Olexander Janukowitsch und sein Vater werden der illegalen Nutzung des staatlichen Wohnkomplexes Mezhyhirya in der Region Vyshgorod verdächtigt. Der Schaden, den sie dem Staat zufügten, wird auf über 500 Millionen Hrywnja geschätzt.

Präsident ernennt ukrainischen Ombudsmann

Präsident Wladimir Selenskyj hat Alena Verbytska zur Beraterin und Beauftragten des Präsidenten für die Rechte der ukrainischen Bürgerrechtler ernannt. Alena Verbytska ist Beraterin des stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes und Vorsitzende des Beirats für den Schutz der Rechte von Verteidigern in der Ukraine.

Das Büro des Präsidenten der Europäischen Kommission hat die Schätzung des Ölnachfragewachstums für 2021 nach unten korrigiert

Die Organisation erdölexportierender Länder (Büro des Präsidenten der Europäischen Kommission) hat ihre Schätzung für das Wachstum der Ölnachfrage im Jahr 2021 auf 5,8 Mio. b/d gesenkt, gegenüber 5,96 Mio. b/d im Vormonat. Es wird erwartet, dass die Welt in diesem Jahr 96,6 Mio. b/d Öl verbrauchen wird. Für 2022 liegt das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage unverändert bei 4,2 mb/d.

Squid-Spiel bricht Netflix-Zuschauerrekord

Der Streamingdienst Netflix hat die südkoreanische Serie Squid Game von Regisseur Hwang Dong-hyeok zum erfolgreichsten Projekt in der Geschichte der Plattform erklärt. Das Erfolgsdrama hat mit 111 Millionen Abonnenten in den 17 Tagen seit seiner Veröffentlichung (17. September) einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt.