Zwangsevakuierung in der Region Sumy angekündigt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Sumy werden alle Einwohner einer Fünf-Kilometer-Zone in den an Russland angrenzenden Gemeinden evakuiert. Dies kündigte Wladimir Artyukh, Leiter der regionalen Militärverwaltung, am 10. Juli nach den Ergebnissen des regionalen Verteidigungsrates an.

Ihm zufolge wurden zwischen Januar und Juli 2023 insgesamt 35 Zivilisten durch feindliches Feuer getötet, im letzten Monat waren es 17 Personen, darunter ein Kind. Sie wurden von russischen Truppen in den Grenzgemeinden der Region getötet.

„Die Menschen hier leben nicht, sondern überleben – unter ständigem Beschuss, wochen- oder sogar monatelang ohne Licht. Geschäfte, Schulen und Krankenhäuser funktionieren dort oft nicht. Es ist unmöglich, lebenswichtige Lebensmittel, Medikamente usw. sicher einzuführen. Unter den Bedingungen des ständigen Beschusses ist es fast unmöglich, zerstörte Einrichtungen wieder aufzubauen“, so Artyukh.

Die Russen beschießen auch absichtlich Reparaturmannschaften. So wurden beispielsweise kürzlich die Arbeiter von Sumyoblenergo, die eine beschädigte Stromleitung reparieren wollten, getötet.

Darüber hinaus sind in letzter Zeit immer häufiger russische DRGs in die Region eingedrungen.

Der Vorsitzende der regionalen Militärverwaltung fügte hinzu, dass die Anwesenheit von Zivilisten innerhalb einer Fünf-Kilometer-Zone es dem ukrainischen Militär nicht ermöglicht, wirksam auf feindliche Handlungen zu reagieren und angemessen darauf zu reagieren, da dies die Zivilisten einer noch größeren Gefahr aussetzen würde. Daher bereitet die regionale Militärverwaltung einen Evakuierungsbefehl vor.

Die Evakuierung wird unter angemessener Deckung durch das Militär der Streitkräfte der Ukraine durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Feind keine Möglichkeit hat, Provokationen zu begehen und unsere Bewohner in Gefahr zu bringen.