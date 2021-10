Zwei Menschen starben in der Region Kirowohrad an einer Pilzvergiftung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In den vergangenen zwei Tagen wurden in der Region Kirowohrad zwei Fälle von tödlichen Vergiftungen durch Wildpilze gemeldet. Das Regionale Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention des ukrainischen Gesundheitsministeriums in Kirovograd berichtete am Sonntag, den 3. Oktober.

Es wird festgestellt, dass eine 53-jährige Frau in Kropivnitskiy gestorben ist.

„Die Bemühungen der Ärzte der Intensivstation führten nicht zu dem erwarteten Ergebnis“, heißt es in dem Bericht. – Die endgültige Diagnose lautete „akute Hauspilzvergiftung“.

Außerdem starb eine 69-jährige Frau auf der Intensivstation des Zentralen Regionalkrankenhauses von Svetlovodsk, nachdem sie letzte Woche „in einem Mischwald im Bezirk Lesozavod von Svetlovodsk wilde Pilze gesammelt hatte“. Wie die Frau selbst die Pilze beschrieb, „waren es grüne Fliegen“.

Mediziner berichten, dass allein in den letzten drei Wochen fünf Menschen in der Region Kirovohrad durch Pilze vergiftet wurden, von denen drei auf tragische Weise starben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im Dorf Krutogorb in der Region Winniza fünf Kinder durch Pilze vergiftet wurden; zwei Mädchen im Alter von 4 und 12 Jahren starben im Krankenhaus.