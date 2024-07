Zwei Menschen wurden in der Region Kiew durch herabfallende Raketentrümmer verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Beide Opfer erlitten Schrapnellwunden. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung forderte die Bewohner der Region auf, die Luftalarmsignale nicht zu ignorieren.

In drei Bezirken der Region Kiew wurde der Fall von Trümmern abgeschossener feindlicher Raketen registriert, wobei mindestens zwei Menschen verletzt wurden. Dies berichtete der Leiter der Kiewer regionalen Militärverwaltung Ruslan Kravchenko.

Es wird berichtet, dass beide Opfer Schrapnellwunden haben.

„Es gibt bereits Informationen über zwei Opfer mit Schrapnellwunden. In drei Bezirken der Region gibt es feste Trümmerteile. Es gibt einen Brand von Gras und Waldstreu. Alle Einsatzkräfte arbeiten bereits an der Beseitigung und Behebung der Folgen der Einschläge“, heißt es in dem Bericht.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung forderte die Bewohner der Region auf, die Signale des Luftalarms nicht zu ignorieren.

Bereits am Montag wurde bekannt, dass die Russen Kiew mit Kinschal-Raketen angegriffen haben. Starke Explosionen waren in der Stadt zu hören. Die Trümmer der Raketen stürzten in sieben Bezirken der Stadt ein.