Zwei Städte im Donbass sind ohne Wasser geblieben

Ein Abschnitt der Wasserleitung Karlovka-Rovno wurde beschädigt, was zur Abschaltung einer modularen Filterstation führte.

Die Städte Pokrovsk und Mirnohrad in der Region Donezk blieben vorübergehend ohne Wasserversorgung. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am Samstag, den 4. Mai in Telegram mit.

„Ein Abschnitt der Wasserleitung Karlovka-Rovno wurde beschädigt, wodurch die modulare Filtrationsstation, die einen Teil des Bezirks Pokrovsk mit Wasser versorgt, gestoppt wurde“, schrieb er.

Filashkin versicherte, dass Spezialisten bereits damit begonnen haben, die Wasserleitung zu reparieren. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Wasserversorgung wieder aufgenommen werden.

Wir möchten daran erinnern, dass russische Aggressoren am 3. Mai die Stadt Kurachowo in der Region Donezk mit hochexplosiver Munition beschossen haben. Zwei Zivilisten wurden getötet.

Und am 2. Mai beschossen die Russen das Dorf Memrik in der Region Donezk mit Grad Mehrfachraketenwerfern. Dabei wurden zwei Menschen getötet, darunter ein 12-jähriges Kind.