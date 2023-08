Das zweite Schiff hat Odessa nach dem 16. Juli verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das unter liberianischer Flagge fahrende Massengutfrachtschiff PRIMUS, das seit Beginn der umfassenden Invasion der Russischen Föderation im ukrainischen Hafen liegt, hat Odessa verlassen. Dies berichtete am 26. August Andrij Klymenko, Chefredakteur von BlackSeaNews und Leiter der Monitoring Group on Sanctions and Freedom of Navigation.

Er stellte fest, dass das Schiff auf dem Weg zum Hafen von Varna in Bulgarien ist. Der voraussichtliche Zeitpunkt der Ankunft ist der 27. August.

Klymenko fügte hinzu, dass der Massengutfrachter am 20. Februar 2022 in Odessa ankam und im Juli dieses Jahres den Eigentümer (statt der griechischen Erma Marine SA wurde es Nova Polar aus Singapur) sowie den Namen (während der Blockade hieß der Trockenfrachter POLARSTAR) wechselte.

Zur Erinnerung: Primus ist das zweite Schiff, das den Hafen von Odessa außerhalb des „Getreidekorridors“ verlassen hat.

Am 16. August nutzte das Containerschiff Joseph Schulte den von der ukrainischen Marine eingerichteten temporären Korridor für zivile Schiffe von und zu den Schwarzmeerhäfen und erreichte am 18. August mit mehr als 30’000 Tonnen Fracht die Türkei.

Zuvor hatte die Ukraine Korridore im Schwarzen Meer für die Durchfahrt ziviler Handelsschiffe geöffnet, vor allem für solche, die nach Beginn der russischen Invasion in den Häfen gestrandet waren.