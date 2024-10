Ein Öllager auf der besetzten Krim steht in Flammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 7. Oktober waren auf der annektierten Krim in Feodossija Explosionen zu hören. Später brach in dem Öldepot ein Feuer aus. Es gab keine Verletzten, berichtet TASS

Dies meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die Besatzungsbehörden.

Die Behörden nannten die Ursache des Brandes nicht, aber einige Stunden zuvor berichteten lokale öffentliche Medien über einen angeblichen Angriff ukrainischer Drohnen auf die Krim.

Am Morgen meldete das russische Verteidigungsministerium einen versuchten Angriff eines unbemannten Luftfahrzeugs auf Einrichtungen in Feodossija. Sie behaupteten, einundzwanzig ukrainische Drohnen zerstört zu haben: 12 auf der besetzten Krim, 6 über dem Gebiet der Region Kursk und je eine Drohne über den Gebieten Belgorod, Brjansk und Woronesch.