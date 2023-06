In den überschwemmten Gebieten wurde ein Vorrat an Wasserdesinfektionstabletten angelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gesundheitsministerium hat berichtet, dass in den überschwemmten Gebieten bereits ein „monatelanger Vorrat an Wasserdesinfektionstabletten“ angelegt wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Tabletten zentral an die betroffenen Gebiete geliefert werden. Sie können bei den Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention, den örtlichen Behörden oder bei den Besuchsteams der CDC (Centres for Disease Control and Prevention), die derzeit in den betroffenen Gebieten tätig sind, bezogen werden.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass in den betroffenen Regionen Vorräte an Medikamenten für die Behandlung möglicher Krankheiten angelegt werden, da „das Wasser der Oberflächenwasserreservoirs der von dem Terrorakt Russlands auf das WKW Kachowskaja betroffenen Gebiete aufgrund der Überflutung von landwirtschaftlichen Flächen, Abwasseranlagen und Friedhöfen einen hohen Verschmutzungsgrad aufweist“.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollte das Wasser nicht unbehandelt konsumiert oder für Haushaltszwecke verwendet werden, da dies zu akuten Darminfektionen führen könnte. Nur in Flaschen abgefülltes und importiertes Wasser sowie Wasser, das über das zentrale Wasserversorgungssystem geliefert wird, darf verwendet werden.