Trotz des ständigen Beschusses der Hafeninfrastruktur bleibt die Ukraine ein führender Exporteur von Agrarprodukten und ein Garant für die weltweite Ernährungssicherheit.

In den 10 Monaten, in denen der ukrainische Seekorridor, der von den Vereinigten Verteidigungskräften der Ukraine betrieben wird, in Betrieb war, wurden 55 Millionen Tonnen Ladungen exportiert, ein Rekord für diesen Zeitraum, so der Pressedienst des Ministeriums für Wiederaufbau.

Es wird berichtet, dass insgesamt 1.954 Schiffe mit 55 Millionen Tonnen Fracht beladen wurden, 37,4 Millionen Tonnen Agrarprodukte wurden in 45 Länder exportiert.

„Der ständige Anstieg des Verkehrsaufkommens zeugt von der Effektivität des ukrainischen Seekorridors, den die Ukraine vor zehn Monaten unabhängig und nur mit Hilfe der Vereinigten Verteidigungskräfte eröffnet hat. Trotz des ständigen Beschusses der Hafeninfrastruktur bleibt die Ukraine ein führender Exporteur von Agrarprodukten und ein Garant für die Ernährungssicherheit in der Welt“, heißt es in dem Bericht.

Das Ministerium teilte mit, dass 68 Schiffe mit fast 2 Millionen Tonnen Fracht auf die Einfahrt in die Häfen von Odessa, Tschernomorsk und Juschny warten.

Wir erinnern uns, das US-Außenministerium nannte das Beispiel einen „unglaublichen Erfolg“, den die Ukraine erzielt hat. Der Ukraine ist es nicht nur gelungen, das Volumen der Getreideexporte über das Schwarze Meer aufrechtzuerhalten, sondern auch die russische Flotte zu verdrängen, die versucht hat, die Exporte zu lähmen.