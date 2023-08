11 Fahrzeuge für die Verteidigungsstreitkräfte von Ukrzoloto

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Bedarf an leichten Fahrzeugen wächst ständig, denn Pickups sind in Wäldern und hohem Gras unsichtbar und ermöglichen eine schnelle Flucht aus einem gefährlichen Gebiet. Aufgrund der fehlenden Panzerung und des fehlenden dynamischen Schutzes kommt es jedoch unter Beschuss häufig zu Fehlfunktionen, und das beschädigte Fahrzeug muss ersetzt werden.

Im Juli erhielten unsere Verteidiger drei leistungsstarke und wendige Nissan Navara und vier Mitsubishi L200 aus dem Ukrzoloto-Netzwerk. Diese Fahrzeuge mit Allradantrieb wurden in die Richtungen Orechiwske und Saporischschja geliefert. Dort werden sie Munition für Mörser- und Artilleriegeschütze liefern und sind auch für Aufklärungsgruppen und die schnelle Evakuierung von Verwundeten nützlich. Diese Fahrzeuge werden in der Lage sein, an Orten zu fahren, an denen schweres Gerät nicht durchkommt, und das ist sehr wichtig, denn die Manövrierfähigkeit an der Front ist eines der wichtigsten Merkmale, von denen die Sicherheit der ukrainischen Soldaten abhängt.

Das Militär an der Front braucht nicht nur Pickups, auch Kleinbusse sind nicht weniger wichtig. In diesem Monat übergab das Netzwerk Mercedes-Benz Sprinter und Opel Movano an das Militär. Sie können zu einer mobilen Reparaturstation werden oder logistische Aufgaben über große Entfernungen übernehmen. Der Bedarf an Kleinbussen wächst von Tag zu Tag, denn dank der Bemühungen des Militärs rückt die Front allmählich weg und der Umfang und die Entfernungen der Frachtlieferungen nehmen zu.

Im Juli gelang es dem Ukrzoloto-Netzwerk, ein Reanimobil zu erwerben. Es ist vollständig ausgerüstet und mit allem ausgestattet, was notwendig ist, um das Leben der Verteidiger zu retten. Solche Fahrzeuge sind so konzipiert, dass sie Verwundete schnell in das nächstgelegene Krankenhaus bringen können.

„Ukrzoloto“ wird weiterhin Fahrzeuge verschiedener Klassen und Zwecke für die Verteidigungskräfte liefern. Zuvor spendete das Netzwerk Mittel für den Kauf von 30 DJI Mavic 3 und DJI Matrice Drohnen und Hrywnja 3189100 für die Beseitigung der Folgen der Explosion des Kakhovskaya HPP. Ukrzoloto ist zuversichtlich, dass die Ukrainer durch gemeinsame Anstrengungen alle vorübergehend besetzten Gebiete zurückgewinnen werden und Tausende von Menschen in ihre Häuser zurückkehren können.