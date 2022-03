128 Kinder wurden Opfer der russischen Militärangriffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Beginn der russischen Militärinvasion in der Ukraine wurden 128 Kinder getötet und über 172 weitere verletzt. Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am 24. März mit.

„Bis zum Morgen des 24. März 2022 wurden 128 Kinder getötet und mehr als 172 verletzt. Am stärksten betroffen waren Kinder in der Region Kiew – 64, in der Region Charkiw – 43, in der Region Donezk – 43, in der Region Tschernihiw – 32, in der Region Mykolajiw – 24, in der Stadt Kiew – 16, in der Region Schytomyr – 15, in der Region Cherson – 15 und in der Region Sumy – 14“, so die PGO.

Infolge des täglichen Bombardements und der Beschießung wurden 566 Bildungseinrichtungen beschädigt, von denen 73 vollständig zerstört wurden.

Mehr als 230 Schulen und 155 Kindergärten sind bisher beschädigt oder zerstört worden.

In den Regionen Donezk, Charkiw, Mykolaiw, Sumy, Kiew, Cherson, Tschernihiw und Kiew wurden Bildungseinrichtungen am stärksten beschädigt.