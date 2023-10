In 14 Regionen der Ukraine gilt ein Verbot für den Besuch von Wäldern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Pressesprecher des Staatlichen Notdienstes der Ukraine Alexander Khorunzhiy sagte, dass das Verbot, den Wald zu besuchen, in 14 Regionen in Kraft ist, berichtet der Staatliche Dienst für Notfallsituationen.

„Einschränkungen in fast allen de-besetzten Gebieten. Lassen Sie uns mit dem Besuch der Wälder warten, bis die Pioniere die Gebiete auf das Vorhandensein von Munition untersuchen“, sagte er.

Horunzhiy fügte hinzu, dass nach den Entscheidungen der regionalen Militärverwaltungen das Verbot, Wälder zu besuchen, für 14 Regionen gilt, nämlich Winnyzja, Wolhynien, Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Kiew, Kirowohrad, Mykolayiv, Odessa, Poltawa, Sumy, Charkiw, Tscherkassy und Tschernihiw.

Die Gefahr lauert in den Gebieten, die unter russischer Besatzung standen, in denen der Feind präsent war, in denen Feindseligkeiten stattfanden oder die unter Beschuss standen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in einem Wald in der Region Schytomyr ein Auto auf einer Mine explodiert ist.