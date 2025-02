Am 20. Februar wird es langfristige Strombeschränkungen für Unternehmen geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 20. Februar werden von 5:00 bis 21:00 Uhr Strombeschränkungen für Industrie und Gewerbe gelten, berichtet der Pressedienst der NPC Ukrenerho. Der Grund für die vorübergehenden Beschränkungen sind Schäden an den Stromversorgungsanlagen infolge russischer Raketen- und Drohnenangriffe. Ukrenerho wies darauf hin, dass sich der Zeitpunkt der Anwendung und der Umfang der Beschränkungen im Laufe des Tages ändern können. Es lohnt sich, die Informationen auf der Website oder den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region in den sozialen Medien zu verfolgen. Derzeit werden keine Abschaltungen von Haushaltskunden erwartet. Die Notwendigkeit eines sparsamen Stromverbrauchs wird jedoch den ganzen Tag über bestehen bleiben. Zur Erinnerung: Am 19. Februar wird die Ukraine Stromverbrauchsbeschränkungen für Industrie und Gewerbe zwischen 06:00 und 09:00 Uhr sowie 15:00 und 22:00 Uhr einführen.