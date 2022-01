24 Stunden in der Joint Forces Operation: vier Beschüsse, keine Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden, 20. Januar, wurden im Donbass vier Verletzungen der Waffenruhe durch feindliche Truppen verzeichnet. Unter den Militärangehörigen gab es keine Verletzten. Dies teilte das Joint Forces Operation Headquarters mit.

Es wird festgestellt, dass der Feind das Feuer aus 120-mm-Mörsern in Richtung Opytne, aus Panzerabwehrgranatwerfern in Richtung Katerynivka und aus Hand- und Maschinengewehr-Granatwerfern in der Nähe von Marinka eröffnete. In der Nähe von Solote-4 setzte der Feind 82-mm-Mörser ein.

Darüber hinaus überflog eine feindliche Drohne, wahrscheinlich Orlan-10, die Region Luhansk und überquerte die Kontaktlinie…