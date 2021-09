Abgeordneter von "Servants of the People" wurde seine Bitcoin-Brieftasche gestohlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Abgeordneter der Fraktion „Diener des Volkes“ und Mitglied des VR-Ausschusses für die Organisation der Staatsgewalt, der lokalen Verwaltung, der regionalen Entwicklung und der Stadtentwicklung, Dmytro Gurin, hat gesagt, dass Unbekannte im Frühjahr 2021 sein Auto gestohlen haben, in dem sich ein Flash-Laufwerk mit den „Schlüsseln“ zu einer Kryptowährungsbörse befand. Dies geht aus dem NACC-Bericht über die Ergebnisse einer vollständigen Überprüfung der Erklärung 2020 von Dmytro Gurin hervor.

Zuvor hatte der Abgeordnete Bitcoin-Kryptowährungen im Wert von 22,5 Mio. Griwna angegeben, die seiner Frau Maria Saltykova gehörten. Der Abgeordnete hat dem NAPC jedoch keine Dokumente vorgelegt, die die Echtheit dieser Daten bestätigen.

In einer mündlichen Erklärung gegenüber der Nationalen Agentur sagte Gurin, dass Unbekannte am 21. April 2021 sein Auto und ein Flash-Laufwerk gestohlen haben – eine sogenannte „kalte Brieftasche“, auf der die Kryptowährung gespeichert war. Er bestätigte seine Aussage mit einem Dokument aus dem Einheitlichen Register für Ermittlungsverfahren. Der Fall des Diebstahls wird nun von der Dniprovska-Polizei in Kiew untersucht.

Infolgedessen hat der Abgeordnete nur noch 47.000 Griwna auf seinem Bankkonto und eine offene Schuld bei der Privatbank in Höhe von 52.000 Griwna. Gleichzeitig gab der Abgeordnete an, dass seine Frau 56.000 Dollar und 11.700 Griwna in bar besaß.

Bevor er Abgeordneter wurde, arbeitete Gurin 12 Jahre lang in seiner eigenen Agentur auf dem Markt für digitale Kommunikation und Werbung.