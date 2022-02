Der Absatz von Premiumfahrzeugen hat in der Ukraine zugenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Einige ukrainische Importeure von Premium-Automobilen verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rekordabsatz. Auch auf dem Markt für Gebrauchtwagen der überdurchschnittlichen Klasse ist ein Absatzwachstum zu beobachten. Dies berichtet die LIGA.net.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Verkäufe von Fahrzeugen der Marke Porsche in der Ukraine im Jahr 2021 die besten aller Zeiten waren. Die Ukrainer haben in einem Jahr 721 Autos gekauft, das sind 34 % mehr als im Jahr 2020. Insgesamt verkaufte Porsche weltweit über 300.000 Neuwagen (11%).

Das Jahr 2021 war für die Marke Mercedes-Benz auch in der Ukraine ein erfolgreiches Jahr.

Nach Angaben von Valery Anokhin, einem Vertreter des offiziellen Händlers des Herstellers, erreichte der Verkauf der SUVs GLE, GLE Coupé und GLS Familie 1672 Einheiten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Marke wurden in der Ukraine 340 Limousinen der S-Klasse in einem Jahr verkauft. Auch die G-Klasse erzielte mit 231 verkauften Fahrzeugen ein Rekordergebnis.

Darüber hinaus gibt es im Jahr 2021 in der Ukraine auch ein erhöhtes Interesse an Volvo Autos.

Nach Angaben von Yarina Busol, PR-Spezialistin von Winner, dem offiziellen Importeur der Marke in der Ukraine, haben die Ukrainer 1188 Volvo-Fahrzeuge gekauft, das sind 25 % mehr als im Jahr 2020. Die Spitzenreiter sind der SUV XC90 (622 Autos), der Crossover XC40 (261, ein Viertel – powered) und der XC60 (204 Autos).

Laut Analysten sind die fünf am häufigsten importierten und im Inland gekauften Premium-Modelle zwei Toyota-Modelle, Volkswagen SUVs, BMW und Mercedes…