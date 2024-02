Der Absturz der IL-76: die ersten Satellitenbilder sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ersten Satellitenbilder, die die Absturzstelle des russischen Militärtransporters IL-76 in der Nähe von Belgorod zeigen, sind online veröffentlicht worden. Dies geht aus dem Bericht des Projekts Scheme hervor, der sich auf die Satellitenbilder vom 31. Januar von Planet Labs bezieht.

Auf den veröffentlichten Fotos ist die Stelle zu sehen, an der die IL-76 in der Region Belgorod abgestürzt ist. Die Spur des Flugzeugs am Absturzort erstreckt sich über etwa 500 Meter, stellten die Journalisten fest.