Die Achmetow-Stiftung hat humanitäre Hilfe in den Bezirk Wolnowacha in der Region Donezk geliefert

Die mobilen Brigaden der Rinat Achmetow-Stiftung haben humanitäre Hilfe in den Bezirk Wolnowacha in der Region Donezk geliefert, der unter ständigem Beschuss durch die russische Armee steht. Dies teilte der Pressedienst der Stiftung am Montag, den 28. November, mit.

Den Einwohnern wurden 1,8 Tausend Lebensmittelpakete mit den notwendigsten Produkten gebracht.

„Derzeit sind einige Menschen gezwungen, ohne Strom- und Gasversorgung zu leben, daher enthielt jedes gelieferte Paket Produkte mit langer Haltbarkeit, die unter allen Umständen nützlich sind: Nudeln, Zucker, Salz, Mehl, Getreide, Bohnenkonserven, Eintopf, Pastete und Kekse“, so die Stiftung in einer Erklärung.