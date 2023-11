Der Adjutant des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, ist tot

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Militäroffizier, der dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, zur Seite stand, ist bei einer Granatenexplosion im Dorf Chaiki in der Nähe von Kiew ums Leben gekommen. Dies teilte Valerij Saluschnyj mit.

„Unbeschreiblicher Schmerz und schwerer Verlust für die Streitkräfte der Ukraine und für mich persönlich. Heute ist unter tragischen Umständen an seinem Geburtstag im Kreise seiner Familie mein Assistent und enger Freund Major Gennady Chastiakov gestorben. Ein unbekannter Sprengsatz explodierte in einem der Geschenke. Gennady hinterlässt eine Frau und vier Kinder. Mein tiefes Beileid an die Familie… Seit Beginn der groß angelegten Invasion war Gennady eine verlässliche Stütze für mich und hat sein Leben voll und ganz den Streitkräften der Ukraine und dem Kampf gegen die russische Aggression gewidmet“, schrieb Saluschnyj

Die ukrainische Prawda berichtet, dass eine Granate explodierte. Bei der Durchsuchung der Wohnung, so berichtet die Ukrajinska Prawda, fand die Polizei fünf weitere scharfe Granaten.

Später stellte sich heraus, dass es sich um Geschenkgläser in Form von Granaten handelte.